Футбол

Мишель Платини задержан по подозрению в коррупцииИзвестия 04:55

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает издание Mediapart.
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Задержанный свидетель. Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о подкупе голосов

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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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