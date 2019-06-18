Мишель Платини задержан по подозрению в коррупцииИзвестия 04:55

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает издание Mediapart.

Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции

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