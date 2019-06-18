У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 годаВести.Ru 08:50

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию. После выборов не раз публиковались предположения, что шейхи Катара попросту купили у ФИФА право на турнир.

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

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