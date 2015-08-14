Футбол
У Икера Касильяса случился инфарктЕженедельник Футбол вчера в 11:05
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту». Сообщается, что испанца госпитализировали.
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Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Выдохнем: его жизни ничего не угрожает
Sports.ruвчера в 12:38
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»
Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
Обновлено в 06:58
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 11:12
Спорт
Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу
Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в 2025 году.
Обновлено в 06:32
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
Месси забил 600-й мяч за «Барселону»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку
Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
Обновлено в 02:53
Футбол
Мюллер может продолжить карьеру в Серии А
Форвард «Баварии» Томас Мюллер летом может перебраться в Италию. К 29-летнему немцу проявляют интерес «Милан» и «Интер».
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Кемерове ночью избили школьников
Обновлено в 00:51
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе
Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Космос
В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики
Международная группа учёных из астрономических обсерваторий Китая и Японии нашли доказательства того, что Млечный путь способен сливаться с карликовыми галактиками.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Футбол
Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера
Обновлено в 03:33
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30