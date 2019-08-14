Энергетика
У «Газпрома» начинают изымать имущество в ЕвропеРосбалт 11:24
В конце февраля 2018 года российский монополист проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить $4,6 млрд, а с учетом решения арбитража по контракту окончательная сумма расчетов составляет $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».
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Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома
Интерфакс - Россия07:30
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