Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Об этом председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян рассказал журналистам по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

У ЕАЭС может появиться собственная платежная система

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