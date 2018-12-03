Футбол

У Джорджевича не хватает денег на матч с «Зенитом»
Нева Спорт
03:30

Арсенал (Тула) — Зенит
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Джорджевич сообщил, что по условиям аренды он имеет право выйти на поле в матче против «Зенита», однако для этого ему понадобится заплатить очень большую сумму денег.
Нева Спорт03:30

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У Джорджевича не хватает денег на матч с «Зенитом»

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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
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Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории, на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
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