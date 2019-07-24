Происшествия
У Дмитрия Гудкова прошли обыскиLenta.ru 16:13
Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил его отец бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков в своем Twitter-аккаунте.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:46, Вашингтон
Общество
В Зауралье чиновница отчитала фельдшера за жалобу на мизерную зарплату
Жалоба на тяжелые условия труда и мизерную зарплату, высказанная фельдшером сельского ФАПа, была негативно воспринята замгубернатора Курганской области Татьяной Менщиковой, 24 июля сообщает URA.RU.
Обновлено в 13:59
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.
Обновлено в 20:20
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Общество
Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство
Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 10:49
Футбол
Полузащитник «Вест Хэма» Обианг стал игроком «Сассуоло»
Обновлено в 16:23
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Технологии
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:30
Экономика
Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный
Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.
Обновлено в 11:24
Общество
В Рособрнадзоре дали советы абитуриентам, как поступить в «правильный» вуз
В вузах начался самый пик приемной кампании: на что обращать внимание при поступлении, куда обращаться в случае нарушение прав абитуриентов и что делать в случае нехватки баллов для поступления, рассказала в интервью РИА Новости заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова.
Обновлено в 21:00
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 19:55
Экономика
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Кино
Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу
Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено в 16:19
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Северная Корея задержала российское рыболовное судно
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8", передает ТАСС.
Обновлено в 00:43
Авто
Smart тестирует электрическую версию модели ForFour
Актуальная 4-местная версия Smart ForFour благодаря аккумуляторной батарее мощностью 17,6 кВт/ч имеет запас хода до 150 км. Ожидается, что более мощный электромотор с аккумулятором большей емкости смогут обеспечить новому Smart ForFour Electric Drive до 200 км пути без подзарядки и разгон с места до 100 км/ч менее чем за 12,7 секунды, как у текущего поколения.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено в 18:15
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47