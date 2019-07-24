Происшествия
У Дмитрия Гудкова прошли обыскиLenta.ru 16:13
Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Об этом сообщил его отец бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков в своем Twitter-аккаунте.
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Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».
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"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
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В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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Политика
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Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
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Политика
Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.
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Нашлось объяснение трансформации конических метеоритов в атмосфере
Американские специалисты с помощью моделирования постарались объяснить такую трансформацию объектов в атмосфере.
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Политика
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Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
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Космос
В Китае заявили о готовности исследовать Луну в интересах всего человечества
Китай намерен осваивать Луну и исследовать космическое пространство не только в собственных целях, но и в интересах всего человечества.
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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