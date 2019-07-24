с чего всё началось

В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, обыски были проведены в рамках дела о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину по всем предъявленным обвинениям, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Шоу-бизнес Ольга Дроздова решилась на смену фамилии Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Армия и оружие «Техмаш» показал бронебойные снаряды нового поколения Снаряды калибра 125 мм - выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»,заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Происшествия Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Политика В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.

Общество В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.

Армия и оружие Северная Корея произвела запуск ракеты Как следует из заявления Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), 25 июля рано утром по местному времени Северная Корея произвела запуск ракеты из окрестностей города Вонсан.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Кино Умер голландский актер Рутгер Хауэр Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Общество Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».

Происшествия Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.

Шоу-бизнес Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны» Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

Космос Сотрудников АО «НИИ Телевидения» наградили памятными знаками Роскосмоса Малые космические аппараты США, Японии, Испании, ЮАР и Германии выступили в качестве попутной полезной нагрузки для аппаратуры АО «НИИ телевидения», которая отработала без замечаний.

Армия и оружие Украинские военные трижды за неделю подорвались на минах в Донбассе Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Общество Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.