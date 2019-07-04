Футбол

У ЦСКА есть странная традиция. Гончаренко почему-то её развиваетSportbox.RU 05:18

В двух последних матчах турнира, против «Спартака» и «Ростова», Гончаренко выставлял с первых минут пару Васина и Шарлии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гончаренко прокомментировал три поражения на Кубке Париматч Премьер – 2019

Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52

Виктор Гончаренко: «ЦСКА давно не побеждал, нам есть, над чем подумать»

Bobsoccer04:22

Виктор Гончаренко: «Такие турниры, как Кубок Париматч Премьер, интересны болельщикам. Для футболистов это сложно»

Матч ТВ05:59

Виктор Гончаренко: «Такие турниры, как Кубок Париматч Премьер, интересны болельщикам. Для футболистов это сложно»

Sportbox.RU05:59

Гончаренко: «У ЦСКА есть резерв, который мы должны использовать»

Sport24.ru04:49

Виктор Гончаренко: «Успех - это путь от неудачи к неудаче»

Спорт-Экспрессвчера в 14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия

Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 04:01
Футбол

Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация, когда в городе топовая игра, например, со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Авто

Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии

В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Общество

Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Обновлено в 06:16
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Транспорт

Собянин заявил об улучшении экологии в крупных городах

Обновлено в 06:05
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Обновлено в 02:39
Футбол

Матч за Суперкубок России покажет Первый канал

За всю историю «Зенит» четыре раза побеждал в матче за Суперкубок. «Локомотив» выигрывал трофей дважды.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество

«Настоящее время»: Семья главы Генштаба, по некоторым данным, владеет квартирой и домом на сумму 150 миллионов рублей

Семья главы Генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова, по некоторым данным, владеет квартирой и домом на общую сумму до 150 миллионов рублей.
Обновлено в 07:00
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Финансы

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Темичева похудела на 43 кг и упала в голодный обморок

Актрису сразу доставили в больницу, где врач диагностировал голодный обморок.
Обновлено в 05:38
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Суд на Украине отменил штраф телеканалу «Интер» за концерт к 9 Мая

В 2018 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал «Интер» на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

У старших дочерей Джоли появилась опасная подруга

На днях папарацци удалось заснять в Лос-Анджелесе немного странную компанию: по улицам города гуляли без родителей две дочери Анджелины Джоли — Захара и Шайло — в сопровождении молодой модной актрисы Милли Бобби Браун и ее старшей сестры.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Американский генерал описал ответ США на «ядерную атаку» России

Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал о плане Соединенных Штатов, который должен защитить страну от «ядерного армагеддона».
Обновлено в 05:25
Кино

Том Холланд: почему нового Человека-паука полюбил весь мир

Постановщик Джон Уоттс с продюсерами Sony и Marvel захотели вписать Человека-паука во вселенную "Мстителей" и начали искать свежую кровь — ведь прошло пять лет с момента выхода фильма Марка Уэбба.
Обновлено в 04:32
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Общество

Baza рассказала о строительстве особняка Сечина за 18 млрд рублей

Обновлено в 06:01
Общество

В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Подмосковье мужчина умер в больнице в ожидании врачей

Мужчина скончался в одной из больниц города Подольска Московской области, не дождавшись врачей.
Обновлено в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное