Футбол
У ЦСКА есть странная традиция. Гончаренко почему-то её развиваетSportbox.RU 05:18
В двух последних матчах турнира, против «Спартака» и «Ростова», Гончаренко выставлял с первых минут пару Васина и Шарлии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гончаренко прокомментировал три поражения на Кубке Париматч Премьер – 2019
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия
Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей
Обновлено в 04:01
Футбол
Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс
Только в России происходит такая ситуация, когда в городе топовая игра, например, со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Авто
Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии
В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Общество
Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Обновлено в 06:16
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Транспорт
Собянин заявил об улучшении экологии в крупных городах
Обновлено в 06:05
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Матч за Суперкубок России покажет Первый канал
За всю историю «Зенит» четыре раза побеждал в матче за Суперкубок. «Локомотив» выигрывал трофей дважды.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество
«Настоящее время»: Семья главы Генштаба, по некоторым данным, владеет квартирой и домом на сумму 150 миллионов рублей
Семья главы Генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова, по некоторым данным, владеет квартирой и домом на общую сумму до 150 миллионов рублей.
Обновлено в 07:00
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Финансы
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Темичева похудела на 43 кг и упала в голодный обморок
Актрису сразу доставили в больницу, где врач диагностировал голодный обморок.
Обновлено в 05:38
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика
Суд на Украине отменил штраф телеканалу «Интер» за концерт к 9 Мая
В 2018 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал «Интер» на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
У старших дочерей Джоли появилась опасная подруга
На днях папарацци удалось заснять в Лос-Анджелесе немного странную компанию: по улицам города гуляли без родителей две дочери Анджелины Джоли — Захара и Шайло — в сопровождении молодой модной актрисы Милли Бобби Браун и ее старшей сестры.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Американский генерал описал ответ США на «ядерную атаку» России
Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал о плане Соединенных Штатов, который должен защитить страну от «ядерного армагеддона».
Обновлено в 05:25
Кино
Том Холланд: почему нового Человека-паука полюбил весь мир
Постановщик Джон Уоттс с продюсерами Sony и Marvel захотели вписать Человека-паука во вселенную "Мстителей" и начали искать свежую кровь — ведь прошло пять лет с момента выхода фильма Марка Уэбба.
Обновлено в 04:32
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Подмосковье мужчина умер в больнице в ожидании врачей
Мужчина скончался в одной из больниц города Подольска Московской области, не дождавшись врачей.
Обновлено в 06:37