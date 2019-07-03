Футбол

У ЦСКА есть странная традиция. Гончаренко почему-то её развиваетSportbox.RU 05:18

В двух последних матчах турнира, против «Спартака» и «Ростова», Гончаренко выставлял с первых минут пару Васина и Шарлии.
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У ЦСКА есть странная традиция. Гончаренко почему-то её развивает

Sportbox.RU05:18

Шомуродов оставил ЦСКА на последнем месте. В Австрии у Гончаренко — три поражения из трех

Sport24.ruвчера в 14:10

Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»

Матч ТВвчера в 14:25

ЦСКА уступил «Ростову» и занял последнее место на турнире в Австрии

Вести.Ruвчера в 13:55

Гончаренко прокомментировал три поражения на Кубке Париматч Премьер – 2019

Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52

Виктор Гончаренко: «Успех - это путь от неудачи к неудаче»

Спорт-Экспрессвчера в 14:14
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Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Обновлено в 14:34
Общество

Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей

Обновлено в 12:31
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Наука

Зрительные нейроны оказались многофункциональными

Обновлено 02 июля в 04:19
Авто

LADA Granta в июне осталась самой популярной моделью в РФ

По итогам июня самой продаваемой моделью в России остается отечественная LADA Granta, как и за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате

Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Здоровье

Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой

Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Политика

Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
Кино

Третий сезон сериала Stranger Things вышел на Netflix

Обновлено в 11:04
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Спорт

Шахбазов принес России первое золото Универсиады в Неаполе

Дзюдоист Руслан Шахбазов первым среди российских спортсменов завоевал золото на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе.
Обновлено в 14:24
Политика

Суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на строительство стены

Лидеру американского государства Дональду Трампу запретили тратить деньги Минобороны на строительство заграждения на южной границе.
Обновлено в 02:57
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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