Футбол

У Бориса Ротенберга диагностировали повреждение «крестов»
Спорт БИЗНЕС Online
вчера в 10:51

Локомотив — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, 5 декабря
Стадион «Локомотив»
Борис Ротенберг
Рифат Жемалетдинов
16′
20′
Вячеслав Подберезкин
Дмитрий Полоз
45′+3′
Сесар Навас
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
46′
Ведран Чорлука
54′
Мануэл Фернандеш
Игорь Денисов
88′
Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
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