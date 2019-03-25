Игры
Apple представила подписочный игровой сервис Apple ArcadeCyber.sports.ru 14:57
Компания Apple анонсировала собственный сервис для игр по подписке, аналогичный Xbox Game Pass, – Apple Arcade. Его запустят осенью 2019 года в 150 странах, на старте пользователям будут доступны более 100 игр для iOS, macOS и Apple TV, в том числе эксклюзивным проекты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Происшествия
В Венесуэле снова отключилось электричество
Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту
Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика
Столтенберг обещал Грузии членство в НАТО
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом военного блока НАТО, отметив особенность страны, находящейся на стыке Европы и Азии.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Зенит» открыл блог на персидском языке
Интерес фанатов из Ирана, говорящих на персидском языке, к футбольному клубу «Зенит» вырос после перехода в состав Сердара Азмуна, который является уроженцем этой страны.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Происшествия
На Кубани два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате ЧП травмы получили два человека. Пострадавших "скорая" доставила в Центральную районную больницу.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с 25-летием
Накануне София Ротару опубликовала в своём микроблоге снимок 25-летнего внука Анатолия Евдокименко.
Обновлено в 01:40
Политика
Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома
Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Баскетбол
«Химки» обыграли «Астану» в Лиге ВТБ
Обновлено в 14:56
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 10:29
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22