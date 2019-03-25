Apple представила подписочный игровой сервис Apple ArcadeCyber.sports.ru 14:57

Компания Apple анонсировала собственный сервис для игр по подписке, аналогичный Xbox Game Pass, – Apple Arcade. Его запустят осенью 2019 года в 150 странах, на старте пользователям будут доступны более 100 игр для iOS, macOS и Apple TV, в том числе эксклюзивным проекты.

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