Игры
У Apple появится собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru 13:56
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Политика
Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16
Политика
Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США
Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Общество
В Минске задерживают участников несанкционированной акции
Обновлено в 12:13
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Политика
Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Обновлено в 12:26
Футбол
«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом
"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном
Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено в 14:03
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Наука
В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета
Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
Обновлено в 08:46
Общество
Ведущая «60 минут» на «России 1» возглавила «рейтинг травли»
Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева.
Обновлено в 14:27
Экономика
Фондовый рынок предрекает рецессию в США
Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Футбол
Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)
На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Футбол
Эррера: «Все в МЮ поддерживают Сульшера»
Что касается Сульшера, то мы верим в него и всячески поддерживаем. Напомним, что Сульшер возглавил МЮ в декабре.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Поплавская выступила против признания Началовой заслуженной или народной артисткой России
Актриса Яна Поплавская не поддержала инициативу о признании Юлии Началовой заслуженной или народной артисткой России.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Bloomberg: США провели испытания двух противоракет
США провели успешный запуск двух противоракет с базы американских ВВС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:48
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Наука
Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo
Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00