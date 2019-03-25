Игры

У Apple появится собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru 13:56

Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.
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Apple представила свой игровой сервис Arcade

iReactor16:35

Apple может запустить свою игровую платформу

REGNUM07:53

Apple представила игровую платформу Arcade

Rambler News Service13:56

Apple представила обновление своего видеосервиса TV App

ТАСС14:25

В App Store появится подписка на игры

Life.ru13:57

Доступ более чем к сотне уникальных игр. Представлен игровой сервис Apple Arcade с подпиской

iXBT.com14:45

Apple представила собственный игровой сервис Arcade

RT на русском15:57
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Политика

Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16
Политика

Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США

Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено в 15:01
Общество

В Минске задерживают участников несанкционированной акции

Обновлено в 12:13
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Политика

Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Израиль начал обстрел сектора Газа

Обновлено в 12:26
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном

Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено в 14:03
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета

Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Наука

В Китае испытали модель водородного пассажирского самолета

Представители Китайской авиастроительной корпорации отчитались об успешном завершении первой стадии испытаний модели-прототипа пассажирского самолета Lingque-H.
Обновлено в 08:46
Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Обновлено в 14:08
Общество

Ведущая «60 минут» на «России 1» возглавила «рейтинг травли»

Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева.
Обновлено в 14:27
Экономика

Фондовый рынок предрекает рецессию в США

Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Футбол

Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)

На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Футбол

Эррера: «Все в МЮ поддерживают Сульшера»

Что касается Сульшера, то мы верим в него и всячески поддерживаем. Напомним, что Сульшер возглавил МЮ в декабре.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

Поплавская выступила против признания Началовой заслуженной или народной артисткой России

Актриса Яна Поплавская не поддержала инициативу о признании Юлии Началовой заслуженной или народной артисткой России.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Самаре двенадцать человек эвакуировали из жилого дома из-за пожара

Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Bloomberg: США провели испытания двух противоракет

США провели успешный запуск двух противоракет с базы американских ВВС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:48
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Наука

Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo

Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС.
Обновлено в 16:00
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