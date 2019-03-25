Игры
У Apple появился собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru вчера в 13:56
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.
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Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов
Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова
Обновлено вчера в 08:00
Музыка
Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»
Обновлено вчера в 06:12
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов усомнился в полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ* коалицией США.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Крупную банду «чёрных лесорубов» осудили в Иркутской области
Больше трёх лет потребовалось иркутским следователям, чтобы довести до суда громкое уголовное дело в отношении преступного сообщества «чёрных лесорубов», в котором, по официальным данным ГУ МВД по Иркутской области, состояло не менее 30 человек.
Обновлено в 00:04
Экономика
Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение
Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 00:57
Транспорт
Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Кемеровчане вспоминают жертв трагедии в «Зимней вишне»
Сегодня вспоминают жертв страшной трагедии, которая произошла год назад.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Наука
Великобритания лишится европейских станций спутниковой навигации из-за Brexit
Евросоюз планирует в связи с Brexit перевести на свою территорию из Великобритании станции спутниковой навигации Galileo.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами
Канада не признает контроля Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено вчера в 23:16
Культура
Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
В Казахстане захотели продолжить переименование городов
На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты
Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Бузова запускает собственного мобильного оператора
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой
Исполняющий обязанность министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 57 миль (91 км) на южной границе США.
Обновлено в 00:48
Общество
Брелоки «Тройка» с комплиментами начали продавать в метро
Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года.
Обновлено в 00:19
Авто
Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus
Обновлено вчера в 19:34