Игры

У Apple появился собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru вчера в 13:56

Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.
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Apple представила свой игровой облачный сервис Arcade

REGNUM00:36

Кредитки, телевидение и игры: Apple презентовала новые сервисы

URA.Ruвчера в 18:17

Apple представила сервис AppleTV+

Телеканал 360°вчера в 14:54

Акции Apple обрушились после презентации новых сервисов

Газета.Ruвчера в 15:32

Apple представила новые сервисы

Коммерсантъвчера в 15:25

Apple представила собственный игровой сервис Arcade

RT на русскомвчера в 15:57

Apple представила сервис платной подписки на игры Arcade

ТАССвчера в 13:57
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Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Обновлено вчера в 08:00
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Обновлено вчера в 06:12
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено вчера в 09:04
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов усомнился в полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ* коалицией США.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Крупную банду «чёрных лесорубов» осудили в Иркутской области

Больше трёх лет потребовалось иркутским следователям, чтобы довести до суда громкое уголовное дело в отношении преступного сообщества «чёрных лесорубов», в котором, по официальным данным ГУ МВД по Иркутской области, состояло не менее 30 человек.
Обновлено в 00:04
Экономика

Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение

Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 00:57
Транспорт

Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Кемеровчане вспоминают жертв трагедии в «Зимней вишне»

Сегодня вспоминают жертв страшной трагедии, которая произошла год назад.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Наука

Великобритания лишится европейских станций спутниковой навигации из-за Brexit

Евросоюз планирует в связи с Brexit перевести на свою территорию из Великобритании станции спутниковой навигации Galileo.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами

Канада не признает контроля Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено вчера в 23:16
Культура

Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

В Казахстане захотели продолжить переименование городов

На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты

Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах

Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Бузова запускает собственного мобильного оператора

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Политика

Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой

Исполняющий обязанность министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 57 миль (91 км) на южной границе США.
Обновлено в 00:48
Общество

Брелоки «Тройка» с комплиментами начали продавать в метро

Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года.
Обновлено в 00:19
Авто

Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus

Обновлено вчера в 19:34
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