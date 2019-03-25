У Apple появился собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru вчера в 13:56

Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.

Политика Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Общество Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Армия и оружие Замглавы МИД усомнился в полной победе США над ИГИЛ в Сирии Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов усомнился в полном уничтожении в Сирии боевиков группировки ИГИЛ* коалицией США.

Происшествия Крупную банду «чёрных лесорубов» осудили в Иркутской области Больше трёх лет потребовалось иркутским следователям, чтобы довести до суда громкое уголовное дело в отношении преступного сообщества «чёрных лесорубов», в котором, по официальным данным ГУ МВД по Иркутской области, состояло не менее 30 человек.

Экономика Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.

Транспорт Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.

Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Наука Великобритания лишится европейских станций спутниковой навигации из-за Brexit Евросоюз планирует в связи с Brexit перевести на свою территорию из Великобритании станции спутниковой навигации Galileo.

Политика Судьбу российских губернаторов после отставки изучили Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.

Политика Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами Канада не признает контроля Израиля над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Культура Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Политика В Казахстане захотели продолжить переименование городов На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Шоу-бизнес Бузова запускает собственного мобильного оператора Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.

Политика Пентагон даст Трампу $1 млрд на стену с Мексикой Исполняющий обязанность министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать $1 млрд для возведения участка стены протяженностью в 57 миль (91 км) на южной границе США.