Игры

У Apple появился собственный игровой сервис Apple ArcadeITZine.ru вчера в 13:56

Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade. В отличие от услуг облачных сервисов конкурентов, например, Sony, Microsoft, Google и Nvidia, игровая подписка Apple не предназначена для потоковой передачи игр на устройства iOS.
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Apple представила свой игровой облачный сервис Arcade

REGNUM00:36

Apple представила свой игровой сервис Arcade

iReactorвчера в 16:35

Apple представила сервис AppleTV+

Телеканал 360°вчера в 14:54

Apple представила собственный игровой сервис Arcade

RT на русскомвчера в 15:57

Apple представила сервис платной подписки на игры Arcade

ТАССвчера в 13:57

В App Store появится подписка на игры

Life.ruвчера в 13:57

Apple представила игровую платформу Arcade

Rambler News Serviceвчера в 13:56
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Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Обновлено в 03:53
Происшествия

Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот

По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:31
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Важное за сутки

Определены лучшие средства для мытья пола

Эксперты «Росконтроля» провели исследование жидкостей для мытья пола. Сообщается, что изучалась продукция, доступная на прилавках России.
Обновлено в 02:42
Политика

Клинцевич: В «Единой России» состоят лучшие люди России

В партии состоят 2 миллиона человек, председатель партии — Дмитрий Медведев. Франц Клинцевич состоит в Высшем совете партии.
Обновлено в 04:09
Кино

Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты

Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты Кинематографисты предлагают выплачивать авторские вознаграждения не только композиторам, но также режиссерам и сценаристам фильмов — из выручки кинотеатров, телеканалов и интернет-площадок.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

Роналду назвал сроки восстановления после травмы

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Экономика

«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Обновлено в 03:04
Общество

Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате

Доклад врачи встретили громкими аплодисментами. В ответ кто-то из зала иронично прокомментировал, что «это, наверное, средняя по больнице».
Обновлено в 03:58
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Здоровье

Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни

В последние годы медики и социологи начали активно интересоваться тем, как сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности влияют на здоровье и поведение людей.
Обновлено в 04:07
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Футбол

Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»

Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Обновлено в 03:46
Происшествия

На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника

Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 03:11
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Корабль «Орехово-Зуево» из Севастополя взял курс на Средиземное море

Обновлено в 02:01
Происшествия

В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы

В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Авто

Toyota и Lamborghini не пускают российский бренд Aurus в Европу

В свою очередь в линейке шинного производителя Michelin имеется модель Taurus.
Обновлено в 01:27
Футбол

«Уфа» может уволить тренера Кириченко

Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Происшествия

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Политика

Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена

Обновлено вчера в 21:17
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

Размер онлайн-платежей за электричество в России вырос вдвое

Средний размер ежемесячного онлайн платежа за тепло в 2019 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом — до 2,2 тыс. руб.
Обновлено в 04:13
Общество

Власти Москвы запретили строить дом в центре города

Обновлено в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
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