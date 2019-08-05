Футбол

Российская футболистка умерла во снеРидус вчера в 17:53

Полузащитник московского женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина скоропостижно скончалась в ночь на 4 августа. Девушка умерла во сне в результате остановки сердца, сообщила пресс-служба команды в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Чертаново» опубликовал видео последнего гола умершей во сне 21-летней футболистки

Sport24.ruвчера в 17:01

Женская сборная России скорбит в связи с гибелью 21-летней футболистки «Чертаново»

Спорт-Экспресс06:42

Анастасия Березина скончалась от остановки сердца

Sport.ru03:29

Что известно о смерти 21-летней экс-футболистки молодёжной сборной России Березиной

RT на русском08:52

Опубликован последний гол умершей во сне футболистки сборной России

РЕН ТВвчера в 17:15

Бывшая футболистка молодежной сборной России Березина умерла в возрасте 21 года

ТАССвчера в 16:15

Умершая футболистка Анастасия Березина завершила карьеру два года назад

Чемпионатвчера в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 07:51
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Авто

Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями

Новый Corvette Stingray, возможно, привлекает все внимание общественности в эти дни, но поклонники американских маслкаров также терпеливо ждут, когда Ford выпустит свой самый мощный уличный автомобиль за всю историю.
Обновлено в 06:21
Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика

Путин рассказал об ответе на производство РСМД в США

В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, РФ будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.
Обновлено в 09:14
Авто

Европейский авторынок сократился впервые за пять лет

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), за первую половину 2019 года в Европе было продано 8 183 562 новых автомобилей – на 3,1% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:02
Общество

Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина

Обновлено в 04:17
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Культура

«Ленинград» выступит на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму

Помимо группировки «Ленинграда», не фестивале выступит множество других музыкантов, в частности Гуф, ST, Natan, Сергей Лазарев, Вячеслав Бутусов и другие.
Обновлено в 09:06
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Петербурге фаната «Зенита» задержали за нападение на бойца ОМОН

Обновлено в 09:30
Общество

Подмосковные родители тройняшек получат субсидию на покупку жилья

Обновлено в 08:43
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже

Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Наркобарон из Бразилии притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено в 02:44
Футбол

ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась

Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе

"Российский документ даже не содержит призыва принять на себя обязательство по неразмещению первыми оружия в космосе, а лишь приглашает к рассмотрению возможности сделать это", - уточнили в министерстве.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено в 04:27
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Футбол

Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным

Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Гарри Магуайра за 80 млн фунтов.
Обновлено в 04:53
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Генсек НАТО назвал причины расширения альянса

Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат

В недавнем фото, выложенным в Instagram, балерина опубликовала свой новый шпагат, сделанный в достаточно экстремальных условиях - находясь на носу катера, в то время, когда он двигался по морю.
Обновлено в 02:13
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Игры

Создатели The Outer Worlds рассказали о максимальном уровне сложности игры

Obsidain Entertainment рассказала IGN о том, что в The Outer Worlds будет четыре уровня сложности: «История», «Нормальный», «Высокий» и «Супернова».
Обновлено в 07:53
Главное