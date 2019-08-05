Футбол
Российская футболистка умерла во снеРидус вчера в 17:53
Полузащитник московского женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина скоропостижно скончалась в ночь на 4 августа. Девушка умерла во сне в результате остановки сердца, сообщила пресс-служба команды в Instagram.
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«Чертаново» опубликовал видео последнего гола умершей во сне 21-летней футболистки
Sport24.ruвчера в 17:01
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
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