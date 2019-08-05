Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 годаРБК 01:18

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба. О причинах смерти не уточняется.
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