Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 годаРБК 01:18
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба. О причинах смерти не уточняется.
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«Чертаново» опубликовал видео последнего гола умершей во сне 21-летней футболистки
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