Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердцеREGNUM 19:57
Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Культура
Шуфутинский назвал огромной потерей смерть Вилли Токарева
Российский певец Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть исполнителя шансонье Вилли Токарева.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире
По меньшей мере, 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате крупного взрыва в окрестностях Каирского Института рака.
Обновлено в 20:03
Экономика
Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Политика
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено 02 августа в 01:00
Футбол
Кубок Гампера. «Барселона» победила «Арсенал»
«Барселона» одержала волевую победу над «Арсеналом» (2:1) в матче за Кубок Гампера.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Музыка
В Петербурге проходит фестиваль блюза
Блюз на берегу Финского залива. Санкт-Петербург принимает музыкальный фестиваль «Мосты», передает ОТР.
Обновлено в 13:10
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Сын кричал от боли без остановки»
Обновлено в 21:00
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Общество
Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега
Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.
Обновлено в 20:49
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено в 11:13
Политика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Политика
Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Общество
В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Министерство по делам памятников древности Египта в воскресенье пригласило журналистов в реставрационные мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы, чтобы продемонстрировать процесс реставрации бесценного позолоченного деревянного саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 16:55