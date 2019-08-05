Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.

У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце

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Единоборства Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

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Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

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