Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердцеREGNUM 19:57
Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
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Политика
Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Баскетбол
Джейсон Кларк сыграет Джерри Уэста в сериале о «Лейкерс»
Обновлено в 14:14
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 13:54
Общество
Беглов открыл благотворительный забег железнодорожников
Участников на Дворцовой площади поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров Забег приурочен ко дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.
Обновлено в 02:49
Здоровье
В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы
Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.
Обновлено в 07:13
Наука
Ученый рассказал, кому из насекомых выгодны лесные пожары
Обновлено 02 августа в 12:48
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Политика
Трамп назвал причину массовых расстрелов в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.
Обновлено в 19:51
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено 02 августа в 15:58
Авто
Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии
Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.
Обновлено в 09:55
Автоспорт
Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»
Обновлено в 12:07
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Обновлено в 15:35
Единоборства
Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе
Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 06:16
Общество
В Улан-Удэ за ночь вода в Селенге поднялась на 2 см
По состоянию на 6 утра 4 августа повышение уровня воды в реке Селенге в целом составило 209 см. С 03:00 приход воды составил 1 см.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Минобороны задействовало в Сибири военные самолёты
Боевые машины совершили ряд вылетов, в ходе которых была проведена разведка пожароопасной обстановки, а также аэрофотосъёмка результатов применения самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 в районах пожаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:07
Политика
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Политика
Социолог предрек России бурные времена: власть оказалась в изоляции
В марте 2011 года вместе с Сергеем Белановским представил нашумевший доклад, в котором говорилось о скором появлении в России массового протестного движения.
Обновлено в 08:13
Общество
Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.
Обновлено в 11:44
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе
Обновлено вчера в 22:29
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44