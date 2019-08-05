Футбол

У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердцеREGNUM 19:57

Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
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«Чертаново» опубликовал видео последнего гола умершей во сне 21-летней футболистки

Sport24.ru17:01

Главный тренер ЖФК «Чертаново» – о смерти бывшей футболистки команды: «Этого игрока не было в команде больше двух с половиной лет»

Спорт-Экспресс18:00

В социальных сетях сообщили о смерти 21-летней российской футболистки Березиной

RT на русском16:50

Опубликован последний гол умершей во сне футболистки сборной России

РЕН ТВ17:15

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

ТАСС16:15

21-летняя футболистка «Чертаново» умерла из-за остановки сердца

Евро-футбол.ру16:02

Умершая футболистка Анастасия Березина завершила карьеру два года назад

Чемпионат17:41
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Армия и оружие

Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

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Политика

Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Джейсон Кларк сыграет Джерри Уэста в сериале о «Лейкерс»

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Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Футбол

ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено в 13:54
Общество

Беглов открыл благотворительный забег железнодорожников

Участников на Дворцовой площади поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров Забег приурочен ко дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.
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Здоровье

В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы

Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.
Обновлено в 07:13
Наука

Ученый рассказал, кому из насекомых выгодны лесные пожары

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Происшествия

Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне

Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Политика

Трамп назвал причину массовых расстрелов в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.
Обновлено в 19:51
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено 02 августа в 15:58
Происшествия

16 человек погибли при взрыве кислородного баллона в Каире

Обновлено в 19:42
Авто

Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии

Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.
Обновлено в 09:55
Автоспорт

Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»

Обновлено в 12:07
Спорт

Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года

Обновлено в 15:35
Единоборства

Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе

Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 06:16
Общество

В Улан-Удэ за ночь вода в Селенге поднялась на 2 см

По состоянию на 6 утра 4 августа повышение уровня воды в реке Селенге в целом составило 209 см. С 03:00 приход воды составил 1 см.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Минобороны задействовало в Сибири военные самолёты

Боевые машины совершили ряд вылетов, в ходе которых была проведена разведка пожароопасной обстановки, а также аэрофотосъёмка результатов применения самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 в районах пожаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:07
Общество

Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами

Обновлено в 07:40
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Политика

В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ

4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Происшествия

«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины

«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Политика

Социолог предрек России бурные времена: власть оказалась в изоляции

В марте 2011 года вместе с Сергеем Белановским представил нашумевший доклад, в котором говорилось о скором появлении в России массового протестного движения.
Обновлено в 08:13
Общество

Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.
Обновлено в 11:44
Политика

В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»

Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»

Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
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Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе

Обновлено вчера в 22:29
Кино

Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью

Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
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