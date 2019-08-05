Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердцеREGNUM 19:57
Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Транспорт
Демонстрации в Гонконге парализовали работу аэропорта
Десятки рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за акции протеста оппозиции, передаёт 5 августа RTHK.
Обновлено в 23:24
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Происшествия
Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями
Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.
Обновлено в 22:22
Авто
Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии
Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Авто
Пять новых автомобилей, которые спасут Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover (JLR) приступил к двухлетней программе запуска новых автомобилей и крупных промышленных инвестиций, призванных изменить финансовое состояние компании и поставить ее на долгосрочную и стабильную основу.
Обновлено в 23:32
Общество
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено в 20:18
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ
Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".
Обновлено в 23:12
Происшествия
В Кемерове мужчина пропал с двумя маленькими детьми
Обновлено в 22:30
Политика
Премьер Японии приедет в Россию после визита Медведева на Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Россию с официальным визитом после поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курилы.
Обновлено в 23:32
Общество
В Тулуне начнут готовить площадки под строительство новых домов с понедельника
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Мексике могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о возвращении тепла
В Москве неделя начнется опять с прохладной погоды: В понедельник максимум плюс 13-15 и небольшой дождь. Во вторник до плюс 18 градусов.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 22:15
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
Обновлено в 23:11
Баскетбол
Джейсон Кларк сыграет Джерри Уэста в сериале о «Лейкерс»
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 22:13