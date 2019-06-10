У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудкеГазета.Ru 13:40

Сообщения об открывшемся у Бари Алибасова внутреннем кровотечении оказались ложными. Об этом в разговоре с «360» рассказал сын продюсера.

с чего всё началось

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой. Также до критического уровня упало содержание гемоглобина в крови.

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

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