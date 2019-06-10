Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудкеГазета.Ru 13:40
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой. Также до критического уровня упало содержание гемоглобина в крови.
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с чего всё началось
Сообщения об открывшемся у Бари Алибасова внутреннем кровотечении оказались ложными. Об этом в разговоре с «360» рассказал сын продюсера.Телеканал 360°14:36
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Обновлено в 17:44
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Армия и оружие
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Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17