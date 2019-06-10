Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудкеГазета.Ru 13:40

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой. Также до критического уровня упало содержание гемоглобина в крови.
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Сын Алибасова опроверг публикации о внутреннем кровотечении у отца

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Интерфакс14:55

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РЕН ТВ14:26
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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