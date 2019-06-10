Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудкеГазета.Ru 13:40
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой. Также до критического уровня упало содержание гемоглобина в крови.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020
С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Голикова: в России стало меньше бедных
Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:32
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Авто
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus
Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет
Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Политика
Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным
В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Футбол
Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой
Обновлено в 15:45
Наука
Ученые назвали простой способ для «сов» улучшить состояние здоровья
Британские ученые совместно с австралийскими коллегами разработали рекомендации для изменения циркадных ритмов у людей, которые привыкли поздно ложиться и вставать.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Обновлено в 11:00
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Наука
Названы новые опасные для жизни продукты
Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Футбол
Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»
Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Обновлено в 13:12
Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Как есть меньше сахара, рассказали специалисты
Специалисты рассказали, что есть меньше сахара можно, исключив выпечку, хлопья, джемы и шоколадные пасты.
Обновлено в 10:28
Происшествия
«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова
В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
Обновлено в 15:31
Футбол
Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53