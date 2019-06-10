Общество

Угроза жизни Бари Алибасова сохранится еще два-три дняВести.Ru вчера в 15:28

Угроза жизни будет сохранятся еще два-три дня, пояснил сын музыканта Бари Алибасов-младший. К этому времени станет понятно, как заживает ожог, сообщает ТАСС. Создатель групп "Интеграл" и "На-На" находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Сын Алибасова прокомментировал информацию о кровотечении у отца

РЕН ТВвчера в 22:30

Сын Алибасова опроверг публикации о внутреннем кровотечении у отца

ТАССвчера в 15:21

Сын Алибасова прояснил ситуацию с внутренним кровотечением у отца

Газета.Ruвчера в 15:50

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Интерфаксвчера в 14:55

«Есть риск кровотечения, наступают решающие сутки»: сын Алибасова в реанимации молится о здоровье отца

Комсомольская правдавчера в 15:45

Представитель Алибасова опроверг информацию о кровотечении у продюсера

РИА Новостивчера в 15:44

Сын Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении в желудке у отца

Телеканал 360°вчера в 14:36
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор и Минприроды поддержали запрет пластиковых пакетов

Минприроды и Роспотребнадзор поддержали инициативу по введению запрета на продажу одноразовых изделий из пластика.
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Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Экономика

Хуснуллин рассказал о проблеме при переходе на эскроу-счета в Москве

До 1 июля этого года кредитные комитеты в банках должен пройти большой объем жилых проектов, что является значительной проблемой, учитывая ограниченные сроки, рассказал заммэра Мосуквы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин на всероссийском совещании по долевому строительству.
Обновлено в 04:27
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Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen

Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Политика

США направили запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
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Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову

Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме

Обновлено в 00:52
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Политика

С 2021 года одноразовый пластик будет запрещен и в Канаде

Канада вслед за Евросоюзом намерена отказаться от производства и использования одноразовой продукции из пластика через два года.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Обновлено в 03:53
Наука

Найдено место падения километрового метеорита

Исследователи нашли на территории Великобритании гигантскую воронку, оставшуюся после падения на Землю метеорита с диаметром около 1 километра, который столкнулся с нашей планетой примерно 1,2 миллиарда лет назад.
Обновлено вчера в 04:37
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PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено вчера в 14:23
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Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Финансы

Банк России может понизить ставку до 7,5%

Банк России может понизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров, запланированном на 14 июня.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД

Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД.
Обновлено вчера в 07:30
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
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Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

Обновлено вчера в 14:41
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Фермеры из Сирии планируют экспортировать черешню в Россию

Обновлено в 01:09
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СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

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СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
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Ученые нашли способ, как «сове» стать «жаворонком»

Посредством введения графика подъема и приема пищи в одно время исследователи попробовали сделать из них классических "жаворонков" – людей, без труда поднимающихся рано и быстро достигающих максимальной работоспособности в первую половину дня.
Обновлено в 03:34
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«Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» переиграл «Торонто Рэпторс» 11 июня в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 02:51
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Зеленский записал обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
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Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты

Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность.
Обновлено в 01:00
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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