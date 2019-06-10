Общество
Угроза жизни Бари Алибасова сохранится еще два-три дняВести.Ru вчера в 15:28
Угроза жизни будет сохранятся еще два-три дня, пояснил сын музыканта Бари Алибасов-младший. К этому времени станет понятно, как заживает ожог, сообщает ТАСС. Создатель групп "Интеграл" и "На-На" находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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