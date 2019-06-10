Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудкеГазета.Ru вчера в 13:40
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой. Также до критического уровня упало содержание гемоглобина в крови.
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«Есть риск кровотечения, наступают решающие сутки»: сын Алибасова в реанимации молится о здоровье отца
Комсомольская правдавчера в 15:45
Сын Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении в желудке у отца
Телеканал 360°вчера в 14:36
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:20, Ашберн
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"На Кашагане объем добычи вышел на рекордный уровень – 400 тысяч баррелей в сутки", — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник, добавив, что этого результата удалось достичь после успешного первого капитального ремонта на месторождении.
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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
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