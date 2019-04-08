У Александра Шестуна забрали всеBFM.ru 10:28

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.

У Александра Шестуна забрали все

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