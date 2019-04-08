Происшествия
У Александра Шестуна забрали всеBFM.ru 10:28
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
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Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Политика
Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине
Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:02
Путешествия
Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки
Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено в 03:06
Экономика
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными
По данным БКИ ОКБ, за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. руб. Летом 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки.
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Приморском крае погиб солдат из Башкирии
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В ДНР уличили ВСУ в попытках скрыть награбленное в Донбассе от ОБСЕ
Бойцы ВСУ скрывают от ОБСЕ и вывозят бесчисленное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества.
Обновлено в 21:37
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Технологии
Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс
В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:45
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Китае десять человек оказались под снегом после схода лавины
На северо-западе Китая в понедельник сошла лавина, погребя под собой десять человек.
Обновлено в 23:27
Экономика
«ТехЦветмет» готова инвестировать в месторождения никеля в Венесуэле - министр
Российская компания "ТехЦветмет", реализующая проекты на Кубе и в Гватемале, готова инвестировать в месторождение Loma de Niquel в Венесуэле, сообщил в Twitter министр развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано.
Обновлено в 22:39
Экономика
Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Происшествия
В Афганистане взорвался заминированный автомобиль
Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался неподалеку от авиабазы Баграм в провинции Парван в центральной части Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу района Баграм Абдулу Шакура Кудуси (Abdul Shakoor Qudoosi).
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Экономика
Visa даст льготы микробизнесу на прием карт
Компания «Visa» объявила о том, что в ближайшее время она введет особый льготный тариф, предназначенный для организаций микробизнеса, сутью которого является снижение комиссии при приеме к оплате банковских карт, сообщает «РБК».
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Политика
Глава Хакасии подал иск на обозвавшего его Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти», журналисту Михаилу Леонтьеву, обозвавшему его «дебилом» в федеральном радиоэфире — карточка дела опубликована на сайте Абаканского городского суда.
Обновлено в 06:22
Авто
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter
Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1. Автомобиль получил ряд технических улучшений и слегка изменился внешне.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Помпео предостерег Иран от нападения на военных США
По словам Госсекретаря США Майка Помпео, если Иран решится напасть на военных США, которые дислоцируются на Ближнем Востоке, то последствия будут серьезными.
Обновлено в 16:44