Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимумаРБК вчера в 23:00
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
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Энергетика
Fitch оценило последствия от загрязнения нефтепровода «Дружба»
Россия в ближайшем будущем будет оставаться ключевым поставщиком нефти для Венгрии и Польши несмотря на ситуацию с загрязнением нефтепровода «Дружба», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Польше задержали готовящегося совершить теракт мужчину
В польской Варшаве сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, готовящегося совершить теракт.
Обновлено в 04:01
Религия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
Обновлено вчера в 11:56
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В Горелово четырехлетний малыш выпал с балкона восьмого этажа и выжил
Врачи спасают жизнь четырехлетнему ребенку, который накануне выпал с балкона восьмого этажа жилого дома в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 02:58
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Интернет
Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
Какую доходность по пенсионным накоплениям принесли НПФ клиентам
Фонды ранжированы по величине активов на 31.12.18.
Обновлено вчера в 18:52
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Политика
МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа
«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Здоровье
Москвичей бесплатно проверят на гипертонию
Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Музыка
Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:29
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности
Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»
Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Наука
Названы повышающие риск развития рака факторы
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях
Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Футбол
«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон
«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20.
Обновлено в 01:52