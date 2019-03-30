Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимумаРБК вчера в 23:00

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
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Ноль и три копейки. 12 региональных депутатов заявили, что не заработали ничего

Фонтанка.Ру03:31

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБКвчера в 23:00

РБК: 60 региональных депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума

Новая газета02:59

В регионах 60 депутатов заявили о доходах ниже прожиточного минимума

URA.Ru02:55

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Lenta.ru02:17

60 депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума. Один из них — в три копейки

Snob.ruвчера в 23:43

60 региональных депутатов отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Эхо Москвы03:31
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Энергетика

Fitch оценило последствия от загрязнения нефтепровода «Дружба»

Россия в ближайшем будущем будет оставаться ключевым поставщиком нефти для Венгрии и Польши несмотря на ситуацию с загрязнением нефтепровода «Дружба», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» могут взять на вооружение в этом году

Обновлено в 01:39
Хоккей

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 02:58
Происшествия

В Польше задержали готовящегося совершить теракт мужчину

В польской Варшаве сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, готовящегося совершить теракт.
Обновлено в 04:01
Религия

В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла

Обновлено вчера в 11:56
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Горелово четырехлетний малыш выпал с балкона восьмого этажа и выжил

Врачи спасают жизнь четырехлетнему ребенку, который накануне выпал с балкона восьмого этажа жилого дома в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 02:58
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика

Какую доходность по пенсионным накоплениям принесли НПФ клиентам

Фонды ранжированы по величине активов на 31.12.18.
Обновлено вчера в 18:52
Кино

Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон

Обновлено в 01:45
Политика

МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа

«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Здоровье

Москвичей бесплатно проверят на гипертонию

Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Музыка

Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:29
Игры

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 14:26
Футбол

«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности

Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Наука

Названы повышающие риск развития рака факторы

Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Политика

В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил

Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях

Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Футбол

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон

«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20.
Обновлено в 01:52
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