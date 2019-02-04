У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червейГазета.Ru 00:59

с чего всё началось

В Ульяновске у 26 суворовцев обнаружили эхинококкоз, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения в регионе. Эхинококкоз человека - паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями рода Echinococcus.

У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей

Авто Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.

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Происшествия СМИ назвали вероятную причину смерти Децла По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.

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