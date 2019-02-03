Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкозRT на русском вчера в 20:01

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
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В сообщении
 министерства здравоохранения указывается, что на данный момент медики обследовали более 400 суворовцев; к работе привлечены лучшие специалисты.
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