У 18% россиян снизились зарплатыSmolnarod.ru 04:30

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Большинство россиян удовлетворены своей работой, но не зарплатой. За прошлый год около 18,3% жителей России пожаловались на снижение размера своей зарплаты. По информации издания "Известия", доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год,а повысились лишь у 19,2% жителей России.

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