Экономика
У 18% россиян снизились зарплатыSmolnarod.ru 04:30
Большинство россиян удовлетворены своей работой, но не зарплатой. За прошлый год около 18,3% жителей России пожаловались на снижение размера своей зарплаты. По информации издания "Известия", доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год,а повысились лишь у 19,2% жителей России.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
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Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах
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Обновлено в 19:19
Экономика
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
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Вышел первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»
В сети появился первый трейлер фильма "Дерзкий вызов". Ролик опубликован на YouTube-канале студии 20th Century Fox.
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ВКС России провели испытание новой ракеты системы ПРО в Казахстане
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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