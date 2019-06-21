УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танкРБК 03:45

Российские военные покажут технику нового поколения УВЗ на демонстрационной площадке "Армия России – завтра": танк Т-14 "Армата", боевую машину поддержки танков БМПТ, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", БМП Т-15, 82-мм самоходный миномет 2С41 и боевую машину 2С38 "Деривация-СВ".

с чего всё началось

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. На стенде компании будет, в частности, представлен танк Т-90МС, изготовленный с помощью 3D-принтера.

УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

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