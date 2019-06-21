УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танкРБК 03:45

Российские военные покажут технику нового поколения УВЗ на демонстрационной площадке "Армия России – завтра": танк Т-14 "Армата", боевую машину поддержки танков БМПТ, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", БМП Т-15, 82-мм самоходный миномет 2С41 и боевую машину 2С38 "Деривация-СВ".

с чего всё началось

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. На стенде компании будет, в частности, представлен танк Т-90МС, изготовленный с помощью 3D-принтера.

УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Спорт Чемпион Азии в беге с препятствиями дисквалифицирован за допинг Иранец Хоссейн Кейхани, специализирующийся в беге на 3000 метров с препятствиями, дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.

Происшествия На петербургском пляже произошла массовая драка На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Общество ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.

Общество Канал имени Москвы дал новую течь Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.

Общество Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.

Армия и оружие NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Космос Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера При помощи собранного Raspberry Pi хакеры смогли подключиться к сети JPL. Компьютер, конечно, в ней авторизован не был.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Футбол Чех вернулся в «Челси» на должность советника Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".

Футбол Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».