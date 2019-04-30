Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долговLenta.ru вчера в 22:58
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год. Согласно документу, предприятие накопило долги и рискует приостановить или прекратить работу.
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Общество
Последствия ураганного ветра устраняют в Омске
Обновлено в 00:08
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
Индекс PMI в производственном секторе Китая упал в апреле 2019 года
Индекс деловой активности (PMI) в китайском производственном секторе экономики остался стабильным в апреле 2019 года на уровне 50,1, что, однако, несколько ниже 50,5 в марте текущего года, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено в 00:19
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% годовых для семей с детьми
Жильё Как сообщается в пресс-релизе банка ВТБ, с 29 апреля 2019 года снижается ставка по ипотеке до 5% в год для семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Следователи начали проверку инцидента, который произошел в одном из супермаркетов Юрги. Здесь мужчина напал на ребенка и стал душить.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха
Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.
Обновлено вчера в 03:51
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Дмитрий Нагиев не исключил, что уйдет из проекта, если произошедший скандал будет угрожать его репутации.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Антон Богданов был задержан 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет при попытке покинуть Таиланд.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Жителям отдаленных сел в Приморье бесплатно доставят ТВ-приставки
Жители отдаленных сел Приморья смогут заказать бесплатную доставку до отделения почты телевизионной приставки в рамках кампании по переходу на цифровое вещание, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 00:19
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено вчера в 07:56
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
В России заработали двухсимочные iPhone у оператора Tele2
Tele2 стал первым мобильным оператором, запустившим поддержку технологии eSim в России – сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на заявление директора по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимира Павлова.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
МВД хочет защитить россиян от коллекторов
МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Клопп: «Когда играешь против „Барселоны“, ты точно не фаворит»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Россия не вошла в число стран-лидеров по военным расходам
Впервые с 2006 года РФ не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам,о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
В России открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Напомним, 24 апреля, Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Обновлено вчера в 06:32
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено вчера в 05:03
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 20:27
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Бюст императора Дидия Юлиана продали на аукционе за $4,8 млн
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, продан на аукционе Christie's за $4,815 млн.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено вчера в 10:55