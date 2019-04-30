Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долговLenta.ru вчера в 22:58

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год. Согласно документу, предприятие накопило долги и рискует приостановить или прекратить работу.
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Utair заявила о риске прекращения полетов из-за долгов

РИА Новости00:31

UTair заявила о возможном прекращении работы из-за долгов

Комсомольская правда00:31

Utair угрожает приостановить полеты

URA.Ru00:50

UTair заявила о риске прекращения деятельности

ТК Звездавчера в 23:25

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Lenta.ruвчера в 22:58

UTair предупредила о риске прекращения работы

News.ru00:15

UTair заявила о риске прекращения полетов из-за долгов

РБКвчера в 21:06
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Происшествия

Суд отправил отца полковника Захарченко в колонию

Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»

Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Политика

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика

Постпред главы Хакасии отчиталась о доходах

Постоянный представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова в 2018 году заработала 2,8 млн рублей, говорится на официальном сайте правительства республики.
Обновлено в 00:20
Политика

Пушков ответил на фантазии Порошенко о «святом украинском гражданстве»

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков отреагировал на просьбу действующего президента Украины Петра Порошенко не давать гражданам России «святое украинское гражданство».
Обновлено вчера в 18:46
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом

«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

На Украине обнаружили катастрофическую нехватку денег на армию

В настоящее время Киев тратит 80 процентов оборонного бюджета на содержание армии, а остальное – на развитие вооружений, модернизацию и другие необходимые вещи для того, чтобы совсем уж не отстать от мира.
Обновлено в 00:48
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 01:22
Авто

Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами

Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара

Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!

Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков Рубина.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Последствия ураганного ветра устраняют в Омске

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева экстремально похудела

Поклонники обеспокоены состоянием любимой спортсменки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 20:39
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины

Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену

Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Названы страны-лидеры по инвестициям в НИОКР

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея составило рейтинг стран-лидеров по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на основе анализа данных за 2017 год.
Обновлено в 00:30
Происшествия

На украинской АЭС произошел пожар

Обновлено вчера в 20:08
Общество

Прокуратура Нью-Йорка выступила против повторного суда над экс-наркобароном Коротышкой

Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу коротышка добивается повторного судебного разбирательства, американская же прокуратура выступает против.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье

Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом

Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Общество

Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России

Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.
Обновлено в 00:06
Баскетбол

«Филадельфия» сравняла счет в серии против «Торонто»

Счёт в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут в Филадельфии 3 мая.
Обновлено вчера в 22:52
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