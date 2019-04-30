Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долговLenta.ru вчера в 22:58
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год. Согласно документу, предприятие накопило долги и рискует приостановить или прекратить работу.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия
Суд отправил отца полковника Захарченко в колонию
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети»
Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика
Постпред главы Хакасии отчиталась о доходах
Постоянный представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова в 2018 году заработала 2,8 млн рублей, говорится на официальном сайте правительства республики.
Обновлено в 00:20
Политика
Пушков ответил на фантазии Порошенко о «святом украинском гражданстве»
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков отреагировал на просьбу действующего президента Украины Петра Порошенко не давать гражданам России «святое украинское гражданство».
Обновлено вчера в 18:46
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
На Украине обнаружили катастрофическую нехватку денег на армию
В настоящее время Киев тратит 80 процентов оборонного бюджета на содержание армии, а остальное – на развитие вооружений, модернизацию и другие необходимые вещи для того, чтобы совсем уж не отстать от мира.
Обновлено в 00:48
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 01:22
Авто
Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами
Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!
Ещенко закрывал своего игрока, а Мелкадзе смотрел, как Сорокин забивает. Хотя должен был находиться рядом с игроков Рубина.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Последствия ураганного ветра устраняют в Омске
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 30 апреля специальные службы города устраняют последствия непогоды.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева экстремально похудела
Поклонники обеспокоены состоянием любимой спортсменки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 20:39
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Названы страны-лидеры по инвестициям в НИОКР
Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея составило рейтинг стран-лидеров по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на основе анализа данных за 2017 год.
Обновлено в 00:30
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Прокуратура Нью-Йорка выступила против повторного суда над экс-наркобароном Коротышкой
Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу коротышка добивается повторного судебного разбирательства, американская же прокуратура выступает против.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено 28 апреля в 17:29
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Общество
Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.
Обновлено в 00:06
Баскетбол
«Филадельфия» сравняла счет в серии против «Торонто»
Счёт в серии стал равным — 1:1. Следующий матч команды проведут в Филадельфии 3 мая.
Обновлено вчера в 22:52