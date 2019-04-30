Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компанииРИА Новости 03:20
Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.
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Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с видеокамерой из Петербурга
У берегов Норвегии нашли белуху с прикрепленной к ней камерой GoPro и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» на ремешке.
Обновлено вчера в 02:11
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400
Обновлено в 03:35
Футбол
El Chiringuito: Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
В эфире телешоу El Chiringuito ведущий сообщил о том, что Неймар хочет перейти из «ПСЖ» в «Реал».
Обновлено в 03:08
Кино
Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Tele2 подстроил частоту
Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено вчера в 18:39
Интернет
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для путешествий
Мобильные приложения для путешествий исследовало Роскачество.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено 28 апреля в 05:11
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости
Лиза и Гарри Галкины пригласили Филиппа Киркорова в гости.
Обновлено в 02:47
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено вчера в 07:42
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Наука
Разработано приложение, которое поможет не сорваться во время диеты
Американские ученые представили новую разработку – приложение OnTrack, главная задача которого – помочь пользователю избежать срывов во время диет.
Обновлено в 00:38
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
FT: отказ Германии от F-35 разочаровал членов НАТО
Обновлено вчера в 08:04
Наука
Ученые рассказали о сроках наступления глобальной катастрофы
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Медведев предложил разрешить медикам приватизировать служебное жилье
Глава правительства считает необходимым рассмотреть «возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы».
Обновлено в 03:35
Происшествия
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину
В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45