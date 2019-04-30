В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компанииРИА Новости 03:20

Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.

В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании

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