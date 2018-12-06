Авиакомпания UTair c 10 декабря начнет продавать билеты по новому тарифу за 900 рублей Улететь по новому тарифу «Минимум» можно будет с 1 февраля 2019 года, однако в продажу билеты поступят уже 10 декабря. В стоимость войдет бесплатная перевозка ручной клади до пяти килограммов.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.

Транспорт Транспорт В московских аэропортах задерживаются авиарейсы

Транспорт Транспорт Беглов предупредил Медведева о транспортном коллапсе в Петербурге Врио губернатора рассчитывает на софинансирование дорожных проектов В Петербурге может возникнуть транспортный коллапс.

Транспорт Транспорт Петербург стоит в восьмибалльных пробках в день заседания ЕврАзЭС

Транспорт Транспорт На Алтуфьевском шоссе построят подземный переход

Транспорт Транспорт Поезда на путях МЖД курсируют в штатном режиме Снегоуборочные машины курсируют по специальному графику, не мешая движению пассажирских поездов.

Транспорт Транспорт Двухэтажный поезд запустят 9 декабря между Москвой и Ижевском Двухэтажный поезд планируют запустить 9 декабря между Москвой и Ижевском, сообщает Newinform со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Транспорт Транспорт За одни сутки с улиц Брянска вывезли тысячу тонн снега За минувшие сутки с городских улиц было вывезено 1000 тонн снега. Этой ночью с началом снегопада дороги начали посыпать пескосоляной смесью.

Транспорт Транспорт МВД и Минздрав планируют обмениваться данными об алкоголиках за рулём «Законопроект по межведомственному взаимодействию МВД и Минздрава России, касающийся обмена информацией о водителях, которые имеют медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, находится в стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Минздравом», — сказал собеседник агентства.

Транспорт Транспорт Тысячи жителей Токио не попали на работу из-за сбоя на линии метро В токийском метро на 7 часов остановили линию, в результате чего было прекращено движение 300 поездов.

Транспорт Транспорт Рассеянные москвичи забыли в метро насос, швейную машину и смеситель Самыми необычными стали электронные весы, смеситель, швейная машинка и автонасос.

Транспорт Транспорт Аналог карты «Тройка» хотят ввести в Пскове Электронный проездной по аналогии с действующей в Москве «Тройкой» предлагают ввести в Пскове.

Транспорт Транспорт Почти все федеральные дороги в Алтайском крае соответствуют нормам