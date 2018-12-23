Политика

В УПЦ опасаются провокаций в отношении прихожан
Газета.Ru
вчера в 16:17

В Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили о подготовке украинскими властями и радикалами провокаций против ее священников и мирян в Винницкой области.
Газета.Ruвчера в 16:17

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Киевские власти готовят провокации против УПЦ

Комсомольская правда02:57

УПЦ предупредила о готовящихся Украиной провокациях

Телеканал 360°02:50

УПЦ сообщила о подготовке провокаций киевскими властями

Народные новости02:49

В УПЦ рассказали о подготовке провокаций украинскими радикалами против прихожан

ФАНвчера в 19:19

В УПЦ опасаются провокаций в отношении прихожан

Газета.Ruвчера в 16:17

В УПЦ МП опасаются провокаций в отношении прихожан в Винницкой области

RT на русскомвчера в 16:00

Каноническая УПЦ опасается провокаций в отношении ее верующих в Винницкой области

ТАССвчера в 15:22
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Обновлено в 03:24
Политика

Макрон призвал к порядку и согласию во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
Обновлено в 05:49
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин поздравил с 85-летием японского императора Акихито

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения японского императора Акихито, которому исполнилось 85 лет.
Обновлено в 05:39
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика

В Сенате США не смогли принять временный бюджет

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

Обновлено в 03:25
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика

Парламент Кубы одобрил проект Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Times узнала о планах главы минобороны Британии сместить Мэй

Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Кадыров заявил о желании завершить карьеру главой региона

"Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона", — заявил глава республики в интервью передаче "Важная персона".
Обновлено вчера в 17:47
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