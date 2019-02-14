Политика
Украина депортирует епископа канонической УПЦ ГедеонаИзвестия 01:40
Власти Украины намерены депортировать из страны наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона, задержанного правоохранителями ранее 14 февраля в киевском аэропорту. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил на своей странице в Facebook протодиакон Антоний.
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с чего всё началось
Подробности задержания в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона, вернувшегося на Родину из США после передачи письма американскому госсекретарю о нарушениях в Незалежной прав и свобод религиозных организаций, на своей странице в Фейсбук рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.Московский Комсомолецвчера в 16:26
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