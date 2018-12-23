Политика
Украинские власти готовят провокации против УПЦ
Украинские власти готовят провокации против УПЦСвободная Пресса02:00
Представители ряда сельских советов Винницкой области Украины утверждают, что к ним поступили звонки с требованием оказать серьёзное давление на сельских священников канонической украинской православной церкви (УПЦ), организовать провокации возле храмов и подстрекать жителей к переходу в «новую украинскую церковь».
Свободная Пресса02:00
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Политика
Песков рассказал о клевете на Большой пресс-конференции Путина
На Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина попали не журналисты, которые озвучили непроверенную информацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:10
Политика
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Резолюции Украины по Крыму Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны
Президент Украины Петр Порошенко одобрил поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", приравняв участников Украинской повстанческой армии, вооруженных подразделений Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и ряда других националистических организаций к ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии
Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика
Путин реорганизовал кремлевское управление
Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
Политика
Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону
Российские пранкеры разыграли главу новой раскольнической церкви на Украине митрополита Епифания.
Обновлено в 05:53
Политика
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане
Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
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Политика
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель РД-180
Американский изобретатель Илон Маск назвал "великолепной" конструкцию российского ракетного двигателя РД-180, установленного на американскую ракету Atlas V. По мнению предпринимателя, "стыдно", что компании США "вынуждены" использовать на своей ракете российский двигатель.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов
Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
Обновлено в 08:27
Политика
Макрон призвал к порядку и согласию во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
Обновлено в 05:49
Политика
Трамп рассказал о данном Мэттису «втором шансе»
Президент США Дональд Трамп предоставил второй шанс Джеймсу Мэттису, когда назначил его на пост министра обороны страны.
Обновлено в 08:10
Политика
В Сенате США не смогли принять временный бюджет
Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Более 1,5 тыс. россиян не впустили на Украину из-за военного положения
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с начала действия военного положения в ряде областей страны отказали во въезде более 1,5 тыс. россиянам.
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