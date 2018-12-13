с чего всё началось

Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года. Об этом заявил представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает «ВВС Украина».

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Политика ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода «ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», — написал Туск на своей странице в Twitter.

Политика Политика Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.

Политика Политика Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Болтон назвал условия встречи Трампа и Путина Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что полноформатная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не состоится до тех, пока российская сторона удерживает украинские корабли.

Политика Политика МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".

Политика Политика Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.

Политика Политика Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России Преображенский суд Москвы постановил депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) за нарушение режима пребывания в России и оштрафовать ее на пять тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Политика Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России заявили о подготовке ВСУ к наступлению

Политика Политика МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Политика Политика Облсовет Харьковской области лишил русский язык статуса регионального Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального, передает ТАСС.

Политика Политика Мэй заявила, что не будет участвовать в выборах 2022 года Британский премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года, передает The Guardian.

Политика Политика Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме Президент США Дональд Трамп не будет устраивать прием для представителей прессы в Белом доме, где во время рождественских каникул традиционно собирались журналисты из ведущих изданий, сообщает в четверг американский телеканал Fox News.