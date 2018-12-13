Политика
УПЦ получит автокефалию 6 января
УПЦ получит автокефалию 6 январяBFM.ru08:52
Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года. Об этом заявил представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает «ВВС Украина».
BFM.ru08:52
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