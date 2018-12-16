Политика
УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольнической
УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольническойИзвестия07:54
Украинская православная церковь (УПЦ) считает новую церковь, созданную на так называемом объединительном соборе, раскольнической. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
Известия07:54
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.
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Армия и оружие
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Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
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Армия и оружие
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