с чего всё началось

Украинская православная церковь (УПЦ) считает новую церковь, созданную на так называемом объединительном соборе, раскольнической. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Политика Политика В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора

Армия и оружие Армия и оружие SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр эз-Зор, передаёт SANA.

Политика Политика Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Политика Политика Зурабишвили вступила в должность президента Грузии Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность, трансляцию инаугурации ведут грузинские телекомпании в прямом эфире.

Армия и оружие Армия и оружие Турция намерена закупить у США 120 истребителей F-35 Анкара намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Политика Политика СМИ узнали о тайном совещании у Лукашенко по независимости СМИ узнали о секретном совещании у президента Белоруссии по вопросу независимости страны.

Политика Политика Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.

Политика Политика Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении Предвыборный блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,42% голосов и прошел в новый парламент республики.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140 Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Политика Политика СМИ КНДР раскритиковали Южную Корею за повышение оборонного бюджета СМИ КНДР обрушились с критикой на Республику Корея из-за того, что в бюджете на 2019 год заложено увеличение оборонных расходов.

Политика Политика ПАСЕ оказалась заложницей в руках у радикалов, заявил Володин Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польши, Украины, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Политика В Крыму призвали Турцию отказаться от поддержки «Меджлиса» Поддержка представителей запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* со стороны властей Турции является опасным антироссийским ходом.