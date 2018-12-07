Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор состоится 15 декабря в Киеве. Собор должен провозгласить создание автокефальной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. В РПЦ назвали объединительный собор «канонически ничтожным сборищем».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

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