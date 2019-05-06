Руководство «Шереметьево» соболезнует родным жертв ЧПМойка78 02:45

Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, кто потерял своих родственников в ходе этого происшествия.

Соболезнования семьям и родным жертв пожара, который накануне, 5 мая произошел в аэропорту «Шереметьево», выразили в руководстве воздушной гавани. Обращение появилось на официальном сайте.

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