Новичком УНИКСа стал форвард Хаукур Палссон. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 27-летним исландцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Последние три сезона Палссон провел в чемпионате Франции, выступая за «Руан», «Шоле» и «Нантерр».

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

Политика «Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.

Интернет Браузер Mozilla Firefox 17 лет позволял воровать данные пользователей Специалист в области информационной безопасности Барак Тавили описал уязвимость в популярном браузере Mozilla Firefox, которую на протяжении семнадцати лет (!) могли использовать киберзлоумышленники для похищения файлов пользователей.

Политика Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.

Политика Зеленский назначил нового главу Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Происшествия В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.

Политика Дума Екатеринбурга начала «закрываться» от горожан Второй раз за неделю депутаты Екатеринбургской городской думы решили удалить из зала заседаний журналистов, прервать трансляцию в сети интернет и работать в закрытом режиме.

Здоровье Стало известно, почему некоторые люди плохо спят ночью Сотрудники американского Университета Брауна рассказали, по каким причинам люди чаще всего плохо спят ночью, передает издание «Planet Today».

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Политика СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки "Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Происшествия В Турции два человека погибли при взрыве машины По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в автомобиле в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.

Политика «Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации «Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.

Политика Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".

Политика Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала 1+1, что выборы в Верховную Раду находятся под угрозой срыва.

Транспорт Цены поездок по МЦД определят в течение месяца Тарифный план для поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) может быть полностью разработан и опубликован в ближайший месяц, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Происшествия В Киеве жестоко убили гардеробщицу Верховной рады В Киевской области найдена мертвой 66-летняя гардеробщица Верховной рады Антонина Шпир, пропавшая без вести 29 июня.

Общество В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.