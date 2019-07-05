Футбол
УНИКС подписал контракт с исландским форвардом ПалссономSport24.ru вчера в 22:50
Новичком УНИКСа стал форвард Хаукур Палссон. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с 27-летним исландцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Последние три сезона Палссон провел в чемпионате Франции, выступая за «Руан», «Шоле» и «Нантерр».
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Энергетика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
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Происшествия
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По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в автомобиле в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, передает агентство Anadolu.
Обновлено в 06:50
Происшествия
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Экономика
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Обновлено в 06:35
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Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала 1+1, что выборы в Верховную Раду находятся под угрозой срыва.
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Обновлено вчера в 22:27
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