Баскетбол
УНИКС обыграл «Зенит» в топ-16 Кубка Европы
УНИКС обыграл «Зенит» в топ-16 Кубка ЕвропыРеальное время12:32
Казанский УНИКС обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.
Реальное время12:32
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Баскетбол
45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Юту»
Обновлено вчера в 22:14
Баскетбол
Кайри Ирвинг повредил глаз в матче со «Сперс»
Разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг получил царапину на роговице глаза в матче со «Сперс» (111:120).
Обновлено 31.12.18 в 23:03
Баскетбол
«Нетс» отчислили Алана Уильямса
«Бруклин» отчислил центрового Алана Уильямса, который выступал за команду на условиях двустороннего контракта.
Обновлено в 14:14
Баскетбол
Джеймс пропустит четвертую подряд игру «Лейкерс» из-за травмы
Обновлено в 00:34
Баскетбол
Симмонс разозлил Эмбиида, когда помешал ему забрать подбор
Симмонс вступил с Эмбиидом в борьбу за подбор.
Обновлено в 06:30
Баскетбол
Энес Кантер обсудил с генменеджером «Никс» свое положение в команде
Центровой «Никс» Энес Кантер в понедельник встретился с генменеджером клуба Скоттом Перри.
Обновлено в 13:42
Баскетбол
Маркелл Фульц будет повторно осмотрен на следующей неделе
Разыгрывающий «Сиксерс» Маркелл Фульц на следующей неделе будет осмотрен врачами.
Обновлено вчера в 23:17
Баскетбол
«Уорриорз» рассматривают вариант с приобретением центрового
По словам генменеджера «Уорриорз» Боба Майерса, клуб рассматривает вариант с приобретением центрового.
Обновлено вчера в 12:30
Баскетбол
НБА назвала лучших игроков недели
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено вчера в 09:59
Баскетбол
Уиггинс обошел Лава в списке самых результативных игроков «Миннесоты»
Форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс в понедельник обошел Кевина Лава в списке самых результативных игроков в истории клуба.
Обновлено вчера в 06:44
Баскетбол
Трипл-дабл Уэструка помог «Оклахоме» обыграть «Даллас»
"Оклахома" обыграла "Даллас" в матче регуляного чемпионата НБА - 122:120.
Обновлено вчера в 02:38
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Калев» благодаря 26 очкам Родригеса
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 26 очков.
Обновлено 30.12.18 в 12:21
Баскетбол
Сабонис-старший под Новый год наблюдал за игрой сына в Индианаполисе
За игрой наблюдал отец игрока, президент Литовской федерации баскетбола Арвидас Сабонис.
Обновлено вчера в 11:00
Баскетбол
Монк вколотил сверху после эффектного ассиста Эрнангомеса
Атакующий защитник «Шарлотт» Малик Монк признан автором лучшего данка игрового дня в НБА.
Обновлено вчера в 02:20
Баскетбол
Плаза: отставание в одно очко на последних секундах сродни подброшенной монете
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза подвёл итоги выездного матча в раунде Топ-16 Еврокубка с УНИКСом, рассказал о последней атаке и поддержал Сергея Карасёва.
Обновлено в 13:52