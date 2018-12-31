Баскетбол

УНИКС обыграл «Зенит» в топ-16 Кубка Европы
Реальное время
12:32

Казанский УНИКС обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.
Реальное время12:32

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УНИКС выиграл первый матч в новом году

Татар-информ13:00

УНИКС победил «Зенит» благодаря 18 очкам Хенри

Спорт-Экспресс12:52

УНИКС обыграл «Зенит» в матче Еврокубка

Матч ТВ12:40

УНИКС — «Зенит» — 68:67. Еврокубок, 2 января

Чемпионат13:45

Филип Скрабб: «В ближайшее время все увидят позитивные изменения в нашей игре»

Sports.ru14:19

«УНИКС» с победы стартовал в Топ-16 Еврокубка

Республика Татарстан13:10

УНИКС – «Зенит»: старт баскетбольного года

Все про Спорт рувчера в 14:03
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Баскетбол

45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Юту»

Обновлено вчера в 22:14
Баскетбол

Кайри Ирвинг повредил глаз в матче со «Сперс»

Разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг получил царапину на роговице глаза в матче со «Сперс» (111:120).
Обновлено 31.12.18 в 23:03
Баскетбол

«Нетс» отчислили Алана Уильямса

«Бруклин» отчислил центрового Алана Уильямса, который выступал за команду на условиях двустороннего контракта.
Обновлено в 14:14
Баскетбол

Джеймс пропустит четвертую подряд игру «Лейкерс» из-за травмы

Обновлено в 00:34
Баскетбол

Симмонс разозлил Эмбиида, когда помешал ему забрать подбор

Симмонс вступил с Эмбиидом в борьбу за подбор.
Обновлено в 06:30
Баскетбол

Энес Кантер обсудил с генменеджером «Никс» свое положение в команде

Центровой «Никс» Энес Кантер в понедельник встретился с генменеджером клуба Скоттом Перри.
Обновлено в 13:42
Баскетбол

Маркелл Фульц будет повторно осмотрен на следующей неделе

Разыгрывающий «Сиксерс» Маркелл Фульц на следующей неделе будет осмотрен врачами.
Обновлено вчера в 23:17
Баскетбол

«Уорриорз» рассматривают вариант с приобретением центрового

По словам генменеджера «Уорриорз» Боба Майерса, клуб рассматривает вариант с приобретением центрового.
Обновлено вчера в 12:30
Баскетбол

НБА назвала лучших игроков недели

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками недели Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено вчера в 09:59
Баскетбол

Уиггинс обошел Лава в списке самых результативных игроков «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Эндрю Уиггинс в понедельник обошел Кевина Лава в списке самых результативных игроков в истории клуба.
Обновлено вчера в 06:44
Баскетбол

Трипл-дабл Уэструка помог «Оклахоме» обыграть «Даллас»

"Оклахома" обыграла "Даллас" в матче регуляного чемпионата НБА - 122:120.
Обновлено вчера в 02:38
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Калев» благодаря 26 очкам Родригеса

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 26 очков.
Обновлено 30.12.18 в 12:21
Баскетбол

Сабонис-старший под Новый год наблюдал за игрой сына в Индианаполисе

За игрой наблюдал отец игрока, президент Литовской федерации баскетбола Арвидас Сабонис.
Обновлено вчера в 11:00
Баскетбол

Монк вколотил сверху после эффектного ассиста Эрнангомеса

Атакующий защитник «Шарлотт» Малик Монк признан автором лучшего данка игрового дня в НБА.
Обновлено вчера в 02:20
Баскетбол

Плаза: отставание в одно очко на последних секундах сродни подброшенной монете

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза подвёл итоги выездного матча в раунде Топ-16 Еврокубка с УНИКСом, рассказал о последней атаке и поддержал Сергея Карасёва.
Обновлено в 13:52
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