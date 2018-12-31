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Казанский УНИКС обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.

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УНИКС обыграл «Зенит» в топ-16 Кубка Европы

вчера в 14:03

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