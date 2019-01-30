Баскетбол
УНИКС обыграл «Зенит» и гарантировал себе выход в плей-офф ЕврокубкаSport24.ru 13:59
УНИКС одержал четвертую победу в пяти матчах в группе Н и идет на первом месте в таблице. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Еврокубка. «Зенит» проиграл в четвертый раз в пяти встречах и остается третьим в квартете, в плей-офф команда из Санкт-Петербурга не попадет.
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