Футбол
УНИКС обыграл «Зенит» и гарантировал себе выход в плей-офф ЕврокубкаSport24.ru 13:59
УНИКС одержал четвертую победу в пяти матчах в группе Н и идет на первом месте в таблице. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Еврокубка. «Зенит» проиграл в четвертый раз в пяти встречах и остается третьим в квартете, в плей-офф команда из Санкт-Петербурга не попадет.
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Транспорт
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Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
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Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
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Авто
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
Трех журналистов испанского агентства Efe задержали в Венесуэле
Три журналиста испанского информационного агентства Efe задержаны в Венесуэле, сообщило агентство на своей странице в Twitter.
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Галкин ответил на критику Ахеджаковой за пародию
Телеведущий и пародист Максим Галкин в Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой.
Обновлено в 21:15
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Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
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Происшествия
Жертвами пожара в Хабаровском крае стали мать и трое детей
В селе Маяк Хабаровского края возник пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате трагедии погибли четыре человека — мать и трое детей.
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Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Общество
В Красноярском крае за год произвели 935 тыс. декалитров водки
В 2018 году в Красноярском крае произвели 935 тыс. декалитров водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 22:59
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
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Наука
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По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Политика
Гуайдо рассказал о «тайных встречах» оппозиции с военными Венесуэлы
Оппозиция Венесуэлы тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности, заявил спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуйадо, ранее объявивший себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 23:17
Экономика
Покупка жилья или машины: россияне рассказали о планах на 2019 год
В прошлом году автомобиль приобрели 9% россиян, а жилье — 6%. В 2018 году самой популярной у россиян покупкой оставался сотовый телефон — гаджеты купили 28% опрошенных.
Обновлено в 23:28
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
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Авто
Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат»
На мощность 6,2-литрового 659-сильного двигателя V8 LT4 новый пакет, включающий 10-ступенчатую коробку-«автомат», практически не влияет, зато аэродинамика благодаря уникальной калибровке трекового режима улучшается в разы.
Обновлено в 12:58
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 11:13
Интернет
Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса
Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
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Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
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Обнаружена новая опасность кошек
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Политика
Украинский министр съел торт в виде руин Кремля
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18